Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 189 носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 сентября.

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Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 20 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, положительный результат теста на коронавирус получили 114 жителей Ростова-на-Дону, 13 жителей Волгодонска, 11 батайчан. Вновь около четверти заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 3,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 20 тыс. 793 человек.