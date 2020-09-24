Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки официально подтвердили еще два летальных случая среди пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 98 человек. Об этом 24 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки в Ленобласти выявлено 57 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, это на два случая больше, чем сутками ранее. Таким образом, с начала сентября в регионе продолжается рост числа инфицированных. Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились 7789 человек, из них 5435 вылечились, в том числе 27 человек выписаны за прошедшие сутки, еще 2256 пациентов продолжают лечение.

По данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Выборг (7), Гатчина (5), в деревне Новое Девяткино (4), Приозерск, Кудрово и Токсово (3).

По два случая выявлено в городах Всеволожск, Мурино, в деревнях Старая, Васкелово и Аро Всеволожского района, Горбунки и Лаголово Ломоносовского района. Еще в 16 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

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