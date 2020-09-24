Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Петербурге вновь зафиксировали наибольшее число новых смертельных случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 24 сентября. В Северной столице умершими от этой болезни признали еще 22 человека. Это на семь человек больше, чем в Москве, и на семь же человек больше, чем фиксировали в Петербурге в предыдущий день.

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За весь период в Петербурге подтвердили 2839 летальных исходов COVID-19. По России за это же время, согласно официальной статистике, умерло 19 948 человек.

Накануне депутаты петербургского Заксобрания в ходе пленарного заседания в очередной раз возмутились тем фактом, что курирующий здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев не приходит к ним с отчетом, в то время как у них накопились вопросы в том числе и по худшим в стране показателям смертности.

Добавим, за сутки в Петербурге выявили еще 215 случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 41 тыс. 574. В России зараженными признали уже 1 млн 128 тыс. человек.

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