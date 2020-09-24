Москва, , 10:54 — REGNUM За последние 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 149 пациентов. Об этом 24 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 19 948.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 6595 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 128 836.

При этом сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 929 829 человек, 6130 из которых — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 222 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.