Тверь, , 10:51 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тверской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 сентября.

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 19 человек, два пациента с COVID-19 скончались.

Положительные результаты тестов за весь период пандемии в Тверской области получили 6034 человека, проведено более 182 тыс. лабораторных исследований. 4460 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 233 пациента.