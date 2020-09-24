Пермь, , 10:50 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 сентября, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей и 71 взрослый: 31 мужчина и 40 женщин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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В больнице получают лечение 63 человека. Дома под меднаблюдением находятся 11 человек. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,08 (на 22 сентября — 1,08).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 9 374 случая заражения коронавирусом. Скончался 431 пациент с COVID-19. Оправились от болезни 6 463 пациента.

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