Москва, , 10:50 — REGNUM Все российские регионы получили в распоряжение пробные партии вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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"Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все пробники имеют цифровую маркировку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что первыми возможность вакцинироваться получат врачи и учителя школ. Вакцинация будет проходить на добровольной основе.