Найроби, , 10:51 — REGNUM В Кении отменили ограничения на порядок проведения похоронных церемоний умерших от COVID-19 жителей страны. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Во время пандемии семьи умерших могли только издали наблюдать за похоронами, а само захоронение должно было производиться специальными сотрудниками в полном защитном снаряжении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Африканские центры по контролю за заболеваниями не делали заявлений о том, можно ли заразиться коронавирусом от умершего человека, однако обновили протоколы захоронения. В соответствии с обновлением семьи получили право на участие в похоронах своих близких.

Согласно пересмотренным мерам захоронений в Кении, должностные лица из министерства здравоохранения будут присутствовать на похоронах только для того, чтобы руководить процессом и обеспечивать безопасность.

«Они также разрешат любые безопасные погребальные обряды, которые могут быть продиктованы религией и/или культурой умершего человека», — заявила журналистам главный административный секретарь министерства здравоохранения Кении Мерси Мванганги.

В прошлом месяце правительство Кении признало, что предыдущие ограничения на проведение захоронений были «чрезмерными».