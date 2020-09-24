Нижний Новгород, , 10:47 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 24 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 879 285человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,7% и достиг 27 452человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 6 219 жителей области. Накануне исследование на коронавирусную инфекцию прошли 5202 жителя региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тест на коронавирус сдали более 27,46% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались трое жителей Нижегородской области. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 556 человек. Накануне сообщалось также о трёх летальных случаях.

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