Калуга, 24 сентября 2020, 11:25 — REGNUM Калужский Центр управления регионом еженедельно мониторит почти 1500 сообщений, ведет аналитику и выявляет первопричину возникновения жалоб. Об этом 23 сентября завил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский в ходе онлайн-встречи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве цифрового развития.
Центр управления регионом — это новая система организации работы с сообщениями граждан. Сотрудники ЦУРа формируют простую для восприятия информацию разъяснительного характера и размещают этот ответ в социальные сети. Среди ключевых задач Центра: формирование карты проблем, повышение эффективности и рейтингование работы органов государственной власти, четкая адресная коммуникация с жителями через социальные сети, проведение различных опросов.
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