Нальчик, , 10:45 — REGNUM Школам Кабардино-Балкарии из-за распространения коронавируса приходится работать в непростых условиях. Не прошло и месяца с начала нового учебного года, как пришлось полностью закрыть на карантин одну школу, в которой учатся 149 школьников. Еще в пяти учреждениях образования частично закрыты группы и классы, пишет ТАСС.

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Помимо этого, по данным информационного агентства, введено очно-дистанционное обучение в 19 школах, общее количество учащихся в которых составляет 14 тыс. человек.

Напомним, в Кабардино-Балкарии всего 265 школ. В них учатся свыше 110 тыс. детей. При этом каждая школа обязана соблюдать учебный план при любых формах обучения.

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