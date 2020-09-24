Нур-Султан, 24 сентября 2020, 10:44 — REGNUM Заместитель министра национальной экономики Казахстана Мади Такиев назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, сообщили 24 сентября в пресс-службе администрации главы государства.
Ранее эту должность занимал Максат Муханов. Новый глава отдела Мади Такиев родился 1 апреля 1978 года. В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления.
Должность министр национальной экономики Казахстана Такиев занял в марте 2019 года. С 2017 по 2019 год он возглавлял департамент налогового контроля комитета государственных доходов министерства финансов республики.