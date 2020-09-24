Воронеж, , 10:44 — REGNUM 162 носителей коронавируса выявили в Воронежской области за прошедшие сутки, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе 24 сентября.

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100 человек за последние сутки были признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны. В федеральную статистику смертности включено ещё шесть летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

В Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус за весь период пандемии получили 17 037 человек, выздоровели 15 603. По данным федеральной статистики на 24 сентября, коронавирус унёс жизни 169 пациентов.