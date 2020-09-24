Москва, , 10:43 — REGNUM Главные причины, по которым люди становятся блогерами, — заработать денег (64%), привлечь к себе внимание (40%), поделиться информацией с другими (32%). Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Почти каждый пятый опрошенный (18%) полагает, что блогерство в настоящее время модно. Также становятся блогерами ради общения (16%), ради творческих способносте1 (15%), чтобы провести время (4%).

По мнению 40%, блогеры — это те, кто ведут дневник (страничку) в интернете. Слышали это понятие, но не знают, что оно обозначает 14% респондентов. 8% считают блогеров журналистами, 6% — бездельниками.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открывается первая в России академия блогеров.

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