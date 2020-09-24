Нижний Новгород, , 10:43 — REGNUM За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались трое жителей Нижегородской области. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о трёх летальных случаях среди пациентов инфекционных стационаров с подтверждённым заражением коронавирусом.

С учетом новых данных общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 556 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в регионе выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 147 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 390 случаев.

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