Москва, , 10:41 — REGNUM Свыше 222 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 22.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 222 014 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 43 990 409, из которых 357 тысяч были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России тестирование выявило 6595 случаев заражения коронавирусом.