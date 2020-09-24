Оренбург, , 10:44 — REGNUM В Оренбургской области постепенно возобновляют свою деятельность учреждения дополнительного образования. Занятия в них проводят по новым правилам, с учётом текущей эпидобстановки. Родительское сообщество отмечают, что педагоги, прежде чем сформировать расписание работы кружка, секции, музыкальной школы, интересуются расписанием в основной школе «подстраиваются под своих подопечных».

Дополнительное образование Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, в первой половине сентября губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ, согласно которым разрешается работа учреждений допобразования. Образовательные организации региона, реализующие программы дополнительного или профессионального обучения, вправе возобновить работу после рассмотрения их заявок Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Родители рады от того, что, наконец-то, их дети начали посещать танцевальные кружки и секции. Хотя педагоги предупреждают, что при случае заражения коронавирусом придется уйти на карантин и дистанционное обучение. Однако предпринимается максимум усилий и мер для того, чтобы предотвратить возникновение такой ситуации.

«Моя дочь ходит в танцевальный кружок во дворце творчества. В группе дети девяти-десяти лет. Родителей в здание не пускают. Дети на занятии без масок. Но в рюкзаках имеют средства индивидуальной защиты, чтобы передвигаться по общему коридору. При составлении расписания занятий учитывали расписание уроков в школе. Проблем нет. Все успеваем!», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM мать девочки, посещающей кружок в учреждении допобразования Оренбурга.

Мать школьника начального звена отметила, что изменились условия в секции спортивного плавания. Занятия разбиты по времени с учетом смены в школе у ребенка.

По словам заместителя директора областного дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко Юлии Скляренко,⠀ учреждению пришлось большие учебные группы разделить на подгруппы. «Кто-то занимается дистанционно, кто-то в этот день занимается очно. Так мы не теряем скорость выдачи материала и реализуем дополнительные программы», — сказа она, сообщает vestirama.ru.

Занятия сократились, помещения стали чаще проветривать. После каждого занятия кабинеты подвергают дезинфекции.