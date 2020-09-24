Кострома, , 10:36 — REGNUM Российский препарат «Арепливир», предназначенный для лечения коронавируса, ещё не поступил в костромские аптеки — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Местные аптечные сети отказываются от больших закупок лекарства, ссылаясь на его цену и сомнения в востребованности. Продавать лекарство фармацевты готовы исключительно по индивидуальным заказам с предоплатой. В вопросе стоимости таблеток с аптекарями солидарны некоторые эксперты, опрошенные ИА REGNUM

По мнению врача инфекциониста Окружной больницы No 2 в Костроме Алексея Стукалина, стоимость «Арепливира» завышена в разы. Препарат может быть эффективен для лечения больных коронавирусом, но не является «абсолютной панацеей».

«Я считаю, что этот препарат может быть эффективен для лечения больных Covid-19. Но амбулаторно такие вещи принимать из-за массы побочных эффектов достаточно сложно. О том, насколько он будет действенен, судить пока сложно, тут важны отклики врачей и пациентов. Но цена, конечно, завышена. Механизм действия этого препарата схож с «Авифавиром». Это не панацея, когда можно заболеть коронавирусом, выпить таблетку, и на второй день ты «огурец». Так что, больше трёх тысяч за него лично я не отдал бы. Кроме того, препарат нужно принимать в первые 24 часа обнаружения инфекции, чтобы снизить вероятность тяжёлых осложнений. А пока у человека станут явными симптомы, его обследует врач и придут результаты тестов, пройдёт дней пять», — сказал эксперт.

В первую очередь препарат будет необходим взрослым с хроническими заболеваниями, считает заведующая детской поликлиникой No 5 Надежда Шелепова. В большинстве случаев дети переносят новую инфекцию без серьёзных последствий. С людьми старшего и пожилого возраста ситуация иная.

«Я стала бы рекомендовать использовать этот препарат для лечения. Взрослое население болеет коронавирусом длительно и серьёзно, дети по моим наблюдениям переносят инфекцию смеясь. В первую очередь этот препарат будет необходим для лечения взрослых людей с хроническим фоном. Если у больного с Covid-19 есть хронические заболевания, а на них накладывается коронавирусная инфекция — тут речь идёт даже не об осложнениях, а о сохранении жизни. Но здесь необходимо максимально индивидуальное и продуманное использование, потому что, принимая «Арепливир», мы затрагиваем иммунную систему. Конечно, этот препарат обсуждаем, как и все новинки, много вопросов к тому, как он будет действовать на практике. Но пробовать новые препараты необходимо», — сказала Шелепова.

Напомним, «Арепливир» начал поступать в российские аптеки с 21 сентября. Препарат, разработанный специалистами компании «Промомед» был официально одобрен в России в июне. Разработка препарата обошлась производителю в 700 млн. рублей.

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