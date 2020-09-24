Челябинск, , 10:33 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении денег при благоустройстве детского парка имени Валентины Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее прокуратура Тракторозаводского района города провела проверку исполнения законодательства. Поводом стала информация областного Главного контрольного управления. Выяснилось, что администрация района приняла акты формы КС-2, в которых была информация о фактически невыполненных работах. Среди таких работ — устройство водоприемной системы, демонтаж старого трубопровода, прокладка нового и монтаж системы крепления гранитных плит. При этом фирма получила деньги — более 520 тыс. рублей.

Материалы проверки были переданы в следственные органы. И там завели уголовное дело о мошенничестве. А прокуратура внесла главе района представление об устранении нарушений. Одно из должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.