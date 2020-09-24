Нальчик, , 10:32 — REGNUM Школам Кабардино-Балкарии выделили денежные средства на покупку рециркуляторов воздуха. Всего из республиканского бюджета на эти цели направили 22 млн рублей. Приборы получит каждая школа, сообщила заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Екатерина Мисостова.

«Они дорогие, мы закупаем достаточно производительные и те, которые можно использовать во время нахождения детей в классных комнатах», — цитирует чиновницу ТАСС.

По словам замглавы ведомства, для того чтобы применять рециркуляторы во всех помещений образовательного учреждения, ведется закупка переносных приборов. Помимо этого, во всех школах сделан запас средств дезинфекции. Упор сделан на то, чтобы они были безопасными для органов дыхания, отметила Мисостова. Все эти средства закуплены на деньги муниципалитетов.

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