Нур-Султан, , 10:30 — REGNUM По состоянию на 1 января 2020 года в собственности жителей Узбекистана находилось 2 580 133 автомобиля, сообщили в Государственном комитете по статистике.

Всего в республике зарегистрировано 2,4 млн легковых автомобилей, 150 тыс. — грузовых автомобилей, 5 тыс. — автобусов, 10,5 тыс. — микроавтобусов и 3,8 тыс. единиц специального транспорта.

В Самаркандской области насчитывается 312 тыс. автомобилей, в Ташкентской области — 253 тыс., в Ферганской области — 243 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года Узбекистан импортировал легковые автомобили на сумму $440,1 млн, что на 37,9% больше, чем годом ранее.