Ижевск, , 10:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 сентября провели 354 501 исследование на выявление заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3074 исследования. Накануне сообщалось о 2976 тестах.

Напомним, с начала пандемии максимальное число тестов было выполнено по состоянию на утро 20 сентября — 4087 исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение минувших суток в республике ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в Удмуртии выросло до 87 человек.