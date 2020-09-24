Ижевск, , 10:24 — REGNUM Ещё один житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Умерла женщина в возрасте 80 лет. Течение заболевания сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 87 человек.

Накануне сообщалось о трёх летальных случаях среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 24 сентября выявили 81 новый случай заражения коронавирусом, как и накануне. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии составило 4739 человек.

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