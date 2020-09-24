Новосибирск, , 10:23 — REGNUM В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Всего на сегодняшний день, 24 сентября, выявлено 744 случая заражения коронавирусом у детей.

Взрослых пациентов с коронавирусом, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска сейчас — 1313; в районных больницах — 480 пациентов. Всего в регионе сделано 499 757 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 1414 новосибирцев, 42 419 человек сняты с наблюдения.

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