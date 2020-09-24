Стокгольм, , 10:28 — REGNUM На 1 млн шведских крон (€95,8 тыс.) возрастет призовой фонд Нобелевской премии и в сумме составит 10 млн крон (€958 тыс.). Об этом 24 сентября рассказал председатель Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен, его слова приводит издание Dagens Industri.

Как указал Хейкенстен, «повышение размера денежной суммы важно для укрепления позиций Нобелевской премии по отношению к конкурирующим наградам».

При этом он отметил, что такое увеличение суммы призовых денег стало возможно из-за нынешнего соотношения затрат и капитала возглавляемого им фонда.

Также указывается, что сумма данного вида премий изменялась на протяжении многих лет, и теперь руководство фонда желает, чтобы она росла дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объявление лауреатов Нобелевских премий нынешнего года состоится в октябре и из-за пандемии коронавируса будет проведено в режиме онлайн. При этом Нобелевская премия мира, обычно вручаемая в ратуше Осло, будет вручена в университете столицы Норвегии.