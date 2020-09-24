Нур-Султан, , 10:18 — REGNUM Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал второй факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Подписание документа состоялось в штаб-квартире ООН. В министерстве отметили, что решение о присоединении к международному протоколу озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, в декабре 2019 года президент Казахстана поручил министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.