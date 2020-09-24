Новосибирск, , 10:17 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 сентября, за прошедшие сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

За это же время 73 пациента были выписаны, трое скончались — мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год.

«В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ — восемь пациентов», — уточняет оперштаб.

Всего в региона выявлено 12 715 случаев заражения коронавирусом, 11 610 пациентов выздоровели, 428 человек скончались.