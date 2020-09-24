Симферополь, , 10:16 — REGNUM 81 новый носитель коронавируса выявлен на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил 24 сентября на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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»За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции. 29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 — при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины», — сообщил Аксёнов.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 4053 человека, 2561 человек признаны выздоровевшими, скончались из-за осложнений на фоне инфекции 56 человек.