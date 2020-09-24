Кемерово, , 10:19 — REGNUM Семь общеобразовательных школ, детский сад и медицинский колледж закрыли в Кемеровской области из-за заражения коронавирусом их учащихся и сотрудников. Об этом 24 сентября сообщила на брифинге начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новоселова.

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«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — заявила она.

Также Новоселова рассказала, что по этой же причине в настоящее время перешли частично на дистанционную форму обучения 26 школ, 13 детских садов, четыре средних специальных учебных заведения, три вуза и ещё одно учреждение дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровскую область поступила пробная партия вакцины от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V».