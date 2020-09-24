Ставрополь, , 10:12 — REGNUM Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил краевому минздраву усилить информационно-разъяснительную работу с пациентами, которые не болеют COVID-19, но имеют схожую симптоматику. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам его рабочей встречи с министром здравоохранения региона Владимиром Колесниковым.

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"Почувствовав подобное недомогание, люди волнуются. И задача медиков — четко разъяснять им причины выбора врачом амбулаторной или стационарной схем лечения», — сказал Владимиров.

По словам губернатора, умолчание или недоговоренность в данном вопросе лишь провоцируют слухи и жалобы.

По состоянию на утро 24 сентября на Ставрополье зарегистрировано почти 15,2 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в крае, по официальным данным, почти 10,7 тыс. носителей инфекции, 302 пациента с COVID-19 скончались.