Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 259 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 23 сентября разместили на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 4399 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 1643 человека победили инфекцию, в том числе 62 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 25 пациентов, из которых один — за последние сутки. В карантинные зоны помещены 5584 человека, в стационаре — 836. С начала пандемии проведено 571 486 ПЦР-тестов на коронавирус, в течение последних суток — 8830. Активных случаев COVID-19 на текущее время — 2643, за последние сутки их количество выросло на 196.

Стоит отметить, что 259 выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в течение суток для Грузии является рекордным показателем. Максимум за последние дни обновлялся три раза подряд.

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