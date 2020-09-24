Черкесск, , 10:01 — REGNUM Сотрудница МВД по Карачаево-Черкесии Светлана Лепшокова стала победительницей конкурса красоты Miss Beauty Russia 2020. Она была отмечена призом, обойдя 65 соперниц, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

По данным издания, капитан полиции работает инспектором отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД по КЧР. Ей неоднократно приходилось выезжать в командировки в составе мобильного отряда МВД России, также она входила в состав временной оперативной группы МВД, которая вела борьбу с терроризмом и экстремизмом.

По словам Лепшоковой, это не первый конкурс красоты, в котором она участвовала. В ее копилке имеются титулы «Золотая краса КЧР», «Мисс Кавказ».

В нынешнем конкурсе «Мисс краса России» она прошла четыре этапа, продемонстрировав красоту национального костюма, свое умение петь, спортивные достижения и свою красоту в вечернем платье.

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