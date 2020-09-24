Москва, , 09:59 — REGNUM За последние полгода в связи с пандемией коронавируса большинство жителей России (68%) изменили свое отношение к профилактике ОРВИ, показал опрос Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще всего граждане стали использовать медицинские маски (52%), держать социальную дистанцию (38%) и тщательно мыть руки (37%). Изолируются при появлении простуды у других людей 18%.

Столько же (18%) собираются делать прививку от гриппа. Пойдут на диспансеризацию 15%. Начали принимать препараты для профилактики ОРВИ 12%. При этом 36% ничего не делают для профилактики.

Телефонный опрос проведен 14 сентября 2020 года по заказу компании «Буарон» среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор считает самым эффективным способом не заболеть ОРВИ средства индивидуальной защиты (СИЗ).

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