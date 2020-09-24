Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM В Ростовской области в условиях пандемии общественный транспорт планируется перевести на гибкий график работы. Это связано с увеличением пассажиропотока и вероятностью резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Вопрос по снижению пиковых нагрузок общественного транспорта проработают специалисты регионального минтранса с муниципалитетами. Не исключено, что одной из мер станет гибкий график начала рабочего дня сотрудников донских предприятий и организаций.

«Вопросы о послаблениях [коронавирусных ограничений] мы даже не рассматриваем. Специалисты уверены: впереди — непростое время в связи с сезонными заболеваниями. Только вакцинация и строгое соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических правил поможет успешно пройти этот период», — отметил губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростова-на-Дону ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Предполагается, что общественный транспорт будет снят с линии за нарушении санитарных требований.

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