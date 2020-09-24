Пенза, , 10:07 — REGNUM Созданный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» первый мобильный технопарк «Квантотрак» начал работать в Пензенской области. Обучение на его базе по программам инженерного направления пройдут ученики 5−11 классов, проживающие в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба минобразования области.

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На протяжении 2020−2021 учебного года мобильный технопарк посетит шесть школ региона. В каждой школе он будет находиться три раза в течение учебного года по 14 дней. Оборудование в первую половину дня будут дополнять занятия по «Технологии», во вторую — дополнительные программы естественнонаучной и технической направленности. Школьники независимо от места проживания смогут обучаться на самом современном оборудовании, знакомиться с инженерными специальностями и постигать основы программирования, конструирования.

Первую остановку мобильный технопарк «Квантотрак» совершил в школе №1 поселка Мокшан. Следующая на очереди школа в селе Кижеватово Бессоновского района. До конца года «Квантотрак» объедет школы в городах Каменка, Городище, в селе Алферьевка и поселке Шемышейка.

ИА REGNUM напоминает, мобильный технопарк «Кванториум» начал курсировать по селам Дагестана для обучения школьников современной инженерии. Первые занятия состоялись в средней школе села Новые Викри Каякентского района.

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