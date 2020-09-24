Ташкент, , 09:55 — REGNUM Правительство Узбекистана направило в Самарскую область 15 пассажирских автобусов для вывоза своих граждан, сообщили 24 сентября в пресс-службе министерства транспорта республики.

Рейсы выполнят водители предприятия Uzautotrans Service при министерстве транспорта. Все они прошли тест на коронавирус. Первая колонна автобусов прибудет в Самарскую область 25 сентября.

Автобусный рейс доставит домой более 700 граждан республики. Этот рейс выполняется со всеми санитарными требованиями России и Казахстана. В министерстве транспорта призвали граждан республики не создавать массовых скоплений в приграничных районах.

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