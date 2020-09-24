Тбилиси, , 10:01 — REGNUM В Грузии, несмотря на распространение коронавируса, должна быть восстановлена «нормальная жизнь», в том числе, дети должны начать ходить в школы. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 сентября сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.

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«С учетом рисков, нормальная жизнь в стране должна быть восстановлена с точечными ограничениями, в том числе в учебном процессе. Дети, особенно ученики начальной школы, должны вернуться в школу», — цитируют журналисты премьер-министра.

Он предложил на совещании обсудить этапы возобновления обучения в школах.

Напомним, в Грузии учебный год начинается 15 сентября. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки руководство страны решило, что в крупных городах обучение пока нужно начать в дистанционном формате. Обучение непосредственно в школах было там отложено до 1 октября.

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