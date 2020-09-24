Барнаул, , 09:52 — REGNUM Роспотребнадзор рассказал о том, как проходит прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае. Всего в регион уже поступило 65% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения и 43,4% детской вакцины «Совигрипп».

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Осенью сенью 2020 г. планируется привить за счёт средств федерального бюджета 1,222 млн. человек. По состоянию на 18 сентября прививки получили 404 102 человек, что составляет 17,4% населения края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов известил о том, что от гриппа в крае привиты более 400 тыс. человек. Из них — 371 тыс. взрослых и 33 тыс. детей.

Процедуру вакцинирования препаратом «Совигрипп» в начале сентября прошёл губернатор алтайского края Виктор Томенко. Накануне стало известно, что он стал носителем коронавируса.

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