Владикавказ, , 09:47 — REGNUM Власти Северной Осетии намерены решить проблемы с жильем для 12 местных жителей, которые принимали участие в устранении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2020 году им будут предоставлены жилищные сертификаты.

Еще десять чернобыльцев станут владельцами таких сертификатов в следующем году, сообщил замминистра строительства и архитектуры РСО-Алании Константин Моргоев.

«Количество может увеличиться в случае подачи заявлений, которые будут рассматривать в индивидуальном порядке», — рассказал о планах ведомства ТАСС.

Отмечается, что на учете в отделении Пенсионного фонда Северной Осетии состоят около 600 чернобыльцев. Среди них около 170 инвалидов, получивших повреждение здоровья после работы по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Помимо них, на учете — 279 непосредственных ликвидаторов аварии и более 80 детей первого и второго поколений.