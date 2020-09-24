Пермь, , 09:43 — REGNUM В Пермском крае за неделю (с 17 сентября) из-за выявленных случаев заражения коронавирусом введен карантин в 47 школах, расположенных в Перми, Соликамске, Березниках, Лысьве, Суксуне, Красновишерске, Кудымкаре, Юсьве, Барде, Чайковском, Кунгуре, Чердынском городском округе, сообщает краевой минздрав.

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В каждой из этих школ выявлено по одному случаю заноса возбудителя COVID-19 из семейных очагов. Для отправленных на карантин школьников организованно дистанционное обучение.

Кроме того, случаи заражения коронавирусом выявлены в 12 детских садах на территории Перми, Юсьвы, Березников, Красновишерска, Чайковского, Ординского городского округа. Из-за фактов заболевания COVID-19 часть студентов 11 вузов находится на дистанционном обучении.

Управление Роспотребнадзора по пермском краю проводит эпидемиологическое расследование по каждому учреждению, где выявлены случаи заражения.