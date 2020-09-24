Москва, , 09:40 — REGNUM Граждане России лишились возможности сделать прививку от гриппа вакциной линейки «Ультрикс» в частных клиниках. Также до конца октября они не смогут приобрести этот препарат и в аптеке. Об этом сообщили представители крупнейших страховщиков и частных клиник, передаёт РБК.

Вакцина

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Отмечается, что заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз клиники разместили ещё летом, однако в результате получена только треть от требуемого объёма, уточнил руководитель управления по взаимодействию с партнёрами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев.

«Привиться вакцинами из линейки «Ультрикс» можно в очень ограниченных количествах. Пока получена примерна треть от заказанных объемов вакцин», — добавил Ремнев.

По его словам, препарата нет в ряде частных клиниках, а также сети «Будь здоров». Практические нет вакцины в аптечных сетях «36,6», «Ригла» и «Магнит Аптека».

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В пресс-службе биофармацевтической компании «Форт», которая производит вакцину «Ультрикс», пояснили, что нехватка вакцины для участников системы добровольного медицинского страхования связан с возросшими поставками в государственные лечебно-профилактические учреждения для бесплатной иммунизации населения в рамках ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в 2020 году в России за счёт федерального бюджета планируется привить от гриппа 60% населения страны, что станет рекордным в истории числом. При этом от гриппа будут привиты 75% людей из групп риска.