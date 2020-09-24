Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге 23 сентября был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для этой даты он составляет +21,4 градус, что на 0,8 градус выше прежнего достижения 1989 года. Об этом сообщил 24 сентября ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, 24 сентября, определять синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит периферия обширного антициклона, накрывшего большую часть Европейской России.

«При переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон на 5−6 градусов превысит климатическую норму», — отметил он.

Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что температурный рекорд от 23 сентября стал 15-м по счету с начала 2020 года и первым за сентябрь.

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