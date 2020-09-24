Нур-Султан, , 09:33 — REGNUM Более 800 осужденных граждан Казахстана отбывают наказание за пределами республики, заявил депутат Сената республики Суиндык Алдашев 24 сентября на пленарном заседании верхней палаты парламента.

По его словам, в заключении вне Казахстана находится 831 гражданин республики. Международные договоры о передаче заключенных заключены с 21 страной. Алдашев отметил, что в 2019 году переведено 28 человек, в 2020 году — десять человек.

Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов добавил, что большинство заключенных отбывают наказание в России. В ближайшее время Казахстан планирует заключить договор о передаче осужденных с Узбекистаном, Кипром и Доминиканской Республикой.

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