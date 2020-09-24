Кемерово, , 09:39 — REGNUM В Кемеровскую область поступила пробная партия вакцины от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V». Об этом 24 сентября сообщила на брифинге по эпидемиологической ситуации в Кузбассе первый замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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«В Кузбасс поступила первая, очень небольшая, партия отечественной вакцины «Спутник V»… Это пробная партия», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Зеленина рассказала, что данной партией будут прививаться только добровольцы из числа медицинских работников и что их вакцинация будет начата с 8 октября. При этом она уточнила, что в регион поступило 40 доз препарата «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Кемеровской области в общей сложности выявлено 9103 подтвержденных случая заражения коронавирусом, при 96 летальных исходах от COVID-19.