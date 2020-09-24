Киев, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 3372 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 24 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По данным ресурса, от осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 52 человека, выздоровели 1788 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 188 106 человек, 3757 из них впоследствии скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель главы Центризбиркома Украины Андрей Магера заявил, что адаптивный карантин, введённый на Украине, не может стать причиной отмены местных выборов.

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