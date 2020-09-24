Новосибирск, , 09:26 — REGNUM В Новосибирской области за спасение из горящего дома пятерых маленьких детей наградили двух 15-летних подростков, Сергея Терехова и Максима Шевченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл в частном жилом доме в деревне Малая Черемшанка Вьюнского сельского совета, в котором проживала многодетная семья. Сергей Терехов — старший из детей, находился дома вместе с братьями, сестрами и другом. Дети почувствовали запах дыма. Мальчик попытался открыть входную дверь, но веранда уже была охвачена огнём, а в комнаты начал поступать едкий дым. Тогда подростки решили спасаться через окно комнаты. Они помогли покинуть дом пятерым детям: двенадцатилетнему Николаю, семилетнему Андрею, четырехлетней Лизе, двухлетней Рае и годовалой Кате.

Сергею Терехову и Максиму Шевченко вручили медали «За доблесть и отвагу на пожаре», благодарственные письма и памятные подарки.