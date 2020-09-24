Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM В общежитии Уральского федерального университета выявили заболевшего COVID-19 студента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Учащийся проживал в общежитии УрФУ на Коминтерна, 5. Все контактные лица, а также проживающие на одном этаже со студентом соседи ушли на самоизоляцию.

В общежитии уже провели дополнительную санитарную уборку, уточнили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в УрФУ подтвердили пять случаев COVID-19, один из заболевших — преподаватель.

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