В условиях непрекращающейся пандемии коронавируса учебный процесс сталкивается со множеством трудностей. Далеко не все образовательные заведения в состоянии выполнить карантинные рекомендации Роспотребнадзора: дешёвые бесконтактные градусники «показывают погоду», вместо дорогостоящих рециркуляторов часто используют обычную форточку.

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К тому же начался сезон простуд. Во многих регионах замаячила перспектива «дистанционки».

Помочь школьникам распорядился президент России Владимир Путин, поручив организовать бесплатное питание в школах для всех учащихся младших классов. Но и здесь возникли проблемы: меню не всегда разнообразно, зачастую не слишком полезно.

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