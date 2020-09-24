Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ предъявили обвинение в хищении государственных средств в особо крупном размере при выполнении ремонтно-реставрационных работ в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям ООО «Меандр», с которыми Северо-западная дирекция по строительству Минкультуры в 2017 году заключила госконтракт на сумму 606 млн рублей.

«По уголовному делу собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению указанного преступления генерального директора ООО «Меандр» Елены Завадской и фактического собственника указанной организации Евгения Ярмоша», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, ООО «Меандр» авансом получило средства в размере более 191 млн рублей, большая часть из которых была перечислена подставным фирмам-однодневкам. Полученные по госконтракту денежные средства были обналичены, а предусмотренные договором работы не выполнены.

По местам жительства и в офисах Завадской, Ярмоша и других сотрудников ООО «Меандр» прошли обыски, следователи будут ходатайствовать в суде об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. По части 4 статьи 159 УК РФ им грозит до десяти лет лишения свободы.

Отметим, что 23 сентября на встрече с сенаторами в Кремле президент Владимир Путин потребовал, чтобы реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова была доведена до конца, и обратил на это внимание представителей Санкт-Петербурга.

«Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают. Но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю — заняться этим вопросом и довести его в конце концов до конца», — дал указание президент, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщалось, УФАС по Петербургу аннулировало торги на ремонт и реставрацию Санкт-Петербургской консерватории. Такое решение приняла комиссия УФАС после жалоб на действия Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России.

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Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал «вандализмом» условия, в которых проходит многолетняя реставрация Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Реставрационные работы начались еще в 2012 году, но до сих пор не закончены.

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