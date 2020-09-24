Ставрополь, , 09:30 — REGNUM Три человека с COVID-19 умерли на Ставрополье 23 сентября. Общее число случаев летального исхода в регионе на утро 24 сентября достигло 302, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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К настоящему времени на Ставрополье проведено более 516 тыс. тестов на коронавирус, зарегистрировано почти 15,2 тыс. случаев заражения. Накануне в крае инфекцию выявили у 142 человек.

За минувшие сутки на Ставрополье в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 135 носителей коронавируса. Всего в крае на сегодняшний день, по данным губернатора, переболели почти 10,7 тыс. человек с COVID-19, или более 70,3% инфицированных.